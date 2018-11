Hjælper trængte familier: Lions Søndersø sælger juletræer og holder julelotteri

Søndersø: Lions Søndersø sælger igen i år juletræer og holder julelotteri foran SuperBrugsen i Søndersø. Det skriver Lions Søndersø i en pressemeddelelse.

Overskuddet vil gå ubeskåret til at hjælpe trængte familier med julepakker, og SuperBrugsen har udloddet et gavekort på 200 kroner til det gode formål. Ingen af pengene går til administration. I det amerikanske lotteri kan man vinde juletræer, flæskesteg, and og andet godt.

Salgs- og lotteripladsen vil være åben 7. og 8. december og igen fra 14. til og med 23. december, og der er varierende åbningstider. /EXP