Historisk rekordår for brugsen i Søndersø

Michael Bjerg har netop været på en portvinstur for at blive opdateret. Et af superbrugsens mål er både at have et udbud, der kan konkurrere med discountpriserne og tilbyde høj kvalitet og specielle varer. I det aflåste vinskab kan man i øjeblikket se en flaske af verdens dyreste portvin - en Port Nacional til 7900 kroner. - Det er et investeringsobjekt, for med den rette lagring kan den sælges for måske det tredobbelte om nogle år, forklarer Michael Bjerg. Flasken er én af et meget beskedent antal, der er kommet til Danmark. Foto: Thomas Gregersen