Her skal kronprinsen spise i Bogense

Bogense: Vi må håbe, at kronprins Frederik kan lide fisk. For langt hovedparten af den buffet, han vil blive præseneret for i Bogense, består blandt andet af laks, makrel, sild, ål og skaldyr. Dog vil der også være forskellige former for kød, hvis fisk ikke lige er livretten.

I løbet af søndagen har kronprinsen meldt sin ankomst i forbindelse med VM i cyklecross i Bogense. Om han tager familien med ligesom til VM-finalen i håndbold i Boxen fornylig vides ikke, men vi ved, at kronprinsen vil ankomme i Bogense omkring middagstid. Besøget vil ikke følge et fast program, men der er dog indlagt en frokost med den franske UCI's præsident David Lappartient.

Denne frokost kommer til at foregå i Fiskehuset på Vestre Havnevej, som kun VIP-gæster har adgang til. Og her har kronprinsen og præsidenten for den internationale cykelunion altså mulighed for at gå ombord i en kæmpe fiskebuffet.

Torben Agerholm, ejer af Fiskehuset, glæder sig naturligvis til at møde kronprinsen.

- Det bliver da rigtig sjovt. Det er første gang, vi skal servere for en royal. Men kronprinsen får ikke nogen særbehandling - han får serveret det samme som de andre. Der skal ikke gøres forskel på folk, og sådan har det altid været hos os, fortæller Torben Agerholm og tilføjer:

- Kongehuset har heller ikke bedt om, at der skulle serveres noget specielt til ham, så vi håber på, at han kan lide maden.

Ved du, om han kan lide fisk?

- Nej, men så vi må servere en gang pommes frites eller noget andet. Der er jo også kød i buffeten, siger Torben Agerholm og griner.