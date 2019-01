Her er datoen for ensretningen i Otterup

Nordfyns Kommune sætter nu en dato for, hvornår ensretningen rammer to af Otterups store gader.

Otterup: I starten af december offentliggjorde Nordfyns Kommune, at der ville komme ensretning af Jernbanegade og Bredgade i Otterup. Nu har kommunen fundet en dato dertil.

Efter planen skal ensretningen starte den 4. februar, og det bliver en forsøgsordning, der løber fem-seks måneder frem.

- Umiddelbart vurderer vi, at en ensretning af Jernbanegade og Bredgade vil skabe et bedre flow i trafikken, og at det bliver mere trygt og sikkert at færdes i gaden. Vi håber, at I tager godt imod initiativet, skriver Nordfyns Kommune på kommunens hjemmeside.