Henning utilfreds med fortov efter opgravning

Henning Pedersen fra Vigerslev mener, at entreprenør har efterladt fortov i ringere stand end det var, før der blev gravet op til fibernet. Nordfyns Kommune siger, at fortovet er reetableret på forsvarlig vis og efter forskrifterne.

Vigerslev: I efteråret 2017 blev fortovet ved Henning Pedersens hjem på Søndersøvej 324 gravet op. Der skulle nemlig graves fibernet ned, så alle beboere i Vigerslev og omegn kunne få et hurtigere internet.

Den del er Henning Pedersen rigtig glad for i dag, men han er til gengæld ikke glad for det fortov, som entreprenøren Munck har efterladt, da de var færdige med deres gravearbejde.

- Jeg forventer ikke, at mit fortov skal være guldbelagt. Men jeg forventer at få et fortov tilbage, der er i samme stand som før, og det er altså ikke tilfældet. Mit fortov er stadig fuld af lerklumper, selvom jeg har allerede selv har kørt to til tre trillebørfulde væk. Og så er mit fortov blevet sumpet - det vil sige - at der hurtigt står vand på det, når vi får regn, og det er selvfølgelig upraktisk og irriterende. Før havde jeg et fast fortov med et tyndt lag grus på toppen, og det var vi min kone og jeg meget tilfredse med, lyder det fra Henning Pedersen.

Han har selv forsøgt at gøre Munck og Nordfyns Kommune opmærksomme på, at fortovet ikke er blevet afleveret i samme stand som før opgravningen.

- Jeg har haft fat i Munck, der har været her og kigge på forholdene. De valgte at putte cirka fem centimeter vasket grus ovenpå, og det hjalp ikke på problemet, for det gjorde bare fortovet mere blødt. Jeg tager så fat i dem igen, og de kan godt se, at gruset ikke var en god ide, så det bliver skrabet af igen en søndag eftermiddag, fortæller Henning Pedersen og tilføjer:

- Jeg tager så fat i Nordfyns Kommune, og jeg får besked fra Inge Andersen (leder af Vej og Park, red) om, at det ikke kan gøres på anden vis. Og nu har jeg så valgt at gå til pressen, fordi jeg tænker, at det må være min sidste livline.