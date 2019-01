Hemmelig fremtid: Salg af lukket skole står ved magt

Nørreby: Nordfyns Kommune ønsker ikke at bruge sin ret til at købe den tidligere Klinte Skole tilbage.

Skolen blev for tre uger siden solgt på tvangsauktion til det københavnske ejendomsselskab Adman ApS for 210.000 kroner plus et omtrent tilsvarende beløb til diverse omkostninger.

Før ejendomsselskabet kan være helt sikker på, at købet står ved magt, skal der gå tre uger, hvor kommunen har mulighed for at bruge sin tilbagekøbsret, men det agter man ikke at gøre, fortæller borgmester Morten Andersen (V).

Trods gentagne henvendelser er det ikke lykkedes avisen at komme i kontakt med Adman ApS for at få et svar på, hvilke planer et stort københavnsk ejendomsselskab har med en lukket skole i en nordfynsk landsby.

Nordfyns Kommune har haft mere held med at komme i kontakt med køberen, og selv om borgmesteren ikke kan fortælle, hvad ejendomsselskabet har fortalt om sine planer, må beskeden have været af en karakter, så Nordfyns Kommune kan acceptere fremtidsplanerne for skolen i Nørreby.

Det modsatte var tilfældet, da den tidligere skole i Skamby i foråret 2013 blev solgt på tvangsauktion til et norsk ejendomsselskab. Dengang brugte Nordfyns Kommune retten til at købe skolen for samme beløb, som nordmændene bød. I stedet blev Skamby-skolen senere solgt videre for én krone til Skamby Multihus.