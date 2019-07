Hella Joof i rosenhimlen: - Jeg er så beæret. Jeg kan ikke forestille mig noget finere end at navngive en rose

Bogense: - Pragtfuld, fantastisk, smuk, vanvittig, imponerende, neeej, den er jeg glad for.

Superlativerne føg gennem luften, da Hella Joof onsdag eftermiddag sammen med blandt andet en af Danmarks førende rosenforædlere, Rosa Eskelund, traskede rundt blandt tusindvis af roser i markerne ved Grønløkke Planteskole, Skandinaviens største producent af roser.

- Jeg er så beæret. Jeg kan ikke forestille mig noget finere end at navngive en rose, siger Hella Joof, der er blevet udvalgt til at finde en rose, der skal døbes i hendes eget navn.

Setuppet blev iværksat af Aldershvile Planteskole fra Bagsværd, der syntes, hun var den helt passende til at navngive en smuk rose. Det tager 10 til 15 år at udvikle en haverose, og blandt 200 sorter er det otte nøje udvalgte kandidater, som Hella Joof har fået lov at vælge imellem.

Samarbejdet foregår med Rosa Eskelund, der forædler roserne, og Grønløkke Planteskole, der har lagt jord til roserne.

Når den rette rose er valgt, bliver det Rosa Eskelunds job at få den formeret med podning.

Der er anden gang at Aldershvile Planteskole, der indkøber store mængder af roser fra den nordfynske virksomhed, får et kendt navn til at døbe en rose. Sidste år var det skuespillerinden Elin Reimer på 91, blandt andet kendt for rollen som Fru Olsen i Krummerne, som fik den ære.