Hed By Night i kilt og knæstrømper

Bogense: Det har nok været nødvendigt med et par forklaringer til vejhjælpen, da to medarbejdere fra Naturama i Svendborg fredag aften kørte i stykker på motorvejen med en Tyrannosaurus Rex på bagsædet. Det forhistoriske dyr skulle bruges til at fortælle om Naturamas aktuelle udstilling ved By Night i Bogense og samtidig skulle det spille Loch Ness-uhyre i byens gader sammen med et hold kiltklædte og storternede skotter.

- Det er et vanvittigt flot og livagtigt kostume, så jeg er rigtig ked af at der har været problemer på vejen herop, lyder det fra handelsstandsformand Per Maegaard, der sammen med byens boghandler Carsten Hald er trukket i skotske militæruniformer.

Behårede mandeben i plisseret nederdel er stadig et særsyn i den gamle købstad og der bliver kastet en del blikke mod parrets blanke sko, for at se hvad der eventuelt gemmer sig under stoffet. Det er netop i forbindelse med de skotske militæruniformer normalt, at man af praktiske hensyn undlader underbenklæderne.

Bogenses tema-By Night-arrangementer er traditionen tro lidt af et tilløbsstykke og da temperaturerne dalede et par grader efter klokken 19 kom både de lokale og turisterne da også ud i den flotte aften.

Lige fra starten af Adelgade til den yderste del af havnemolen blev sommeren nydt med levende musik og masser af små oaser, hvor man kunne sætte sig for at genoprette væskebalancen.

I den gamle købstads gader var der nogle tusinde festglade mennesker, der nød endnu en varm aften i rækken. Trods det skotske tema var der ikke sparet på idyllen. Bogense var også fyldt med mennesker i sidste weekend, hvor de bevaringsværdige træskibe blev sendt afsted Fyn rundt, og næste weekend er det tid til byens største fest, hvor det handler om roser i 100.000-vis.