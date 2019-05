Havnens Dag i Bogense: - Engang fangede jeg 150 fisk

Bogense: Det er en misforståelse, hvis man tiltænker John Hansen fra Stige den slet skjulte plan, at han lørdag var taget til Bogense for at fortælle tvivlsomme lystfiskerhistorier.

Men man må jo fortælle virkeligheden, som den er, og sandheden er, at han engang med hjælp af bare to fiskestænger fangede 150 fisk i løbet af én dag.

Han repræsenterer Fyns Småbåds Fiskeklub. For første gang deltog klubben i Havnens Dag i Bogense. Fangsten på de mange fisk var ikke det første, han stod klar til at sige. Faktisk blev det kun "fisket" ud af ham på et direkte spørgsmål. Han svarede ærligt og føjede til, at der normalt bliver halet væsentligt færre fisk ombord.

Sædvanligvis fisker medlemmerne af Fyns Småbåds Fiskeklub ikke ved Bogense. Der er for få fisk at komme efter. Skal John Hansen pege på et favoritsted, er det Spodsbjerg. I løbet af lørdagen var en del henne og høre nærmere om klubbens aktiviteter.