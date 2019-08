Havfruepris til veterantræf

Bogense: Nogle aftener i sommerens løb har langt over 100 fine veteranbiler været linet op langs kajen på Bogense Havn ladet med nostalgiske minder fra automobilets historie. Det spontane ugentlige træf er blevet lidt af et tilløbsstykke og en gevinst for både Bogense og sommerens mange turister. Alligevel var det en meget overrasket Ulla Simonsen, der tirsdag aften blev kaldt hen til formand for Turismens Venner, Niels Bo Nielsen.

Ulla Simonsen var i sin tid med til at starte veteranbiltræffet på Bogense Havn og er stadig med til at sørge for alt det praktiske bag det store arrangement.

Turismens Venner er en forening af frivillige og ulønnede, der kæmper for at fremme turismen i Nordfyns Kommune. Det sker blandt andet i form af årets Havfruepris, der går til ildsjæle som har gjort en særlig indsats for at få turister til Nordfyn.

- Der var mange indstillede i år, men der var også stor enighed om, at det skulle være dig, der fik prisen, lød det fra Niels Bo Nielsen.

- Først og fremmest hæfter jeg mig ved, at det er et åbent arrangement. Man kommer bare når man har lyst og skal ikke melde sig til. Det giver sådan en dejlig dynamik. Det andet punkt som vi godt kan lide er, at det er gratis at deltage i. Vi mangler flere gratis tilbud til turisterne, sagde formanden i sin begrundelse for årets prisvinder.

Med æren fulgte en ægte havfrue, der dog kun var til låns i fem minutter - og en Kaj Bojesen havfrue, som Ulla Simonsen måtte tage med hjem.