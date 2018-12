Hasmark-Egense Almene Fond åbner for første udlodning

Hasmark/Egense: Der bliver mulighed for at sætte ekstra fart i de lokale tiltag, når den nye Hasmark-Egense Almene Fond fra foråret begynder at dele ud af afkastet af de fondsmidler, som salget af det lokal energinet, Hasmark-Egense Energinet A.m.b.a., indbragte i 2016. Det betyder, at sandsynligvis mere end 150.000 kroner nu vil tilflyde initiativer og tiltag i lokalområdet.

- Fonden opstod, da Energi Fyn i 2016 overtog driften og regnskabet fra det lokale Hasmark-Egense Energinet A.m.b.a. Her blev der et overskud på handlen på godt 5,5 millioner kroner. Det er de penge, der nu er placeret i fonden, fortæller formand Tom Henrik Johnsen.

Uddelingenerne vil fremover ske efter ansøgning, og fondens bestyrelse sidder allerede klar:

- Vi håber på rigtig mange ansøgninger og stort engagement. Nu kan man som bosiddende i området være med til at sætte præg på udviklingen, siger Tom Henrik Johnsen.

Han håber at se mange kreative idéer som dem der i forvejen kendetegner området. Nu er der bare mulighed for at give idéerne endnu mere næring af fondsmidlerne.

På fondens hjemmeside kan man læse mere om baggrunden for fonden og læse et spændende historisk rids over energinettets udvikling fra den spæde start i 1913 til fusionen med Energi Fyn i 2016.

Der er ansøgningsfrist den 1. marts 2019. Ansøgerne kan forvente svar primo april. Som første prioritet skal pengene deles ud i Hasmark-Egenses gamle forsyningsområde, men i anden række vil de kunne komme projekter til gode i den gamle Otterup Kommune.