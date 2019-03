Har overtaget optikerdel hos Per Maegaard: Nyt Syn er flyttet ind

Optiker Anders Fialla fra Otterup har overtaget optikerdelen hos Per Maegaard.

Bogense: - Det er på mange måder en gevinst, og det giver os noget styrke og fleksibiltet i begge butikker, at vi nu kan trække på hinandens ekspertiser. Og så får vi et godt stort udvalg at arbejde med, siger optiker Anders Fialla fra Nyt Syn i Otterup.

Han har overtaget optikerdelen af butikken hos Per Maegaard og ansat den 51-årige optiker Stig Pilely Pedersen til at bestyre butikken i Bogense. Nyt Syn overtog officielt allerede den 1. januar og i øjeblikket bliver der malet og bygget om indvendigt.

- Vi har valgt at klare indretningen, mens vi holder åbent. Det tror jeg er bedre. Så kan kunderne også følge fremskridtet dag for dag, siger Anders Fialla.

Det var ham, der i sin tid startede optikerdelen hos Guldsmed Per Maegaard, så han kender butikken og byen godt.

- Vi vil kopiere det dna, der ligger bag butikken i Otterup og give kunderne en oplevelse. Beslutningen om overtagelsen har været taget mellem Per og jeg længe, men det har taget lidt tid at finde den rigtige mand til opgaven og få det praktiske på plads, fortæller Anders Fialla.

Stig Pilely Pedersen bor i Odense, men er begyndt at spille lidt fodbold i Bogense, efter han nu skal arbejde i byen.

- Det passer med, at jeg lige kan nå træningen efter arbejdstid, fortæller han.