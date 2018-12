Morud: GF Forsikring har "sagt tak for dit overskud" til 15 frivillige seniorer i handygruppen Ka'Sæl for deres store indsats i lokalområdet - ikke mindst ved at gå til hånde i Morud Idrætsforening.

Ka' Sæls frivillige arbejde vækker så stor glæde i Morud, at byens lokalråd - med formand Jon Bøgelund Rasmussen i spidsen - har nomineret den arbejdsomme seniorgruppe til "tak for dit overskud"-prisen hos GF Region & Kommune, som Jon selv er medlem af.

GF Forsikring dukkede op til et julearrangement i Langesøhallerne i Morud og takkede dem for altid at have overskud til at gå til hånde, hvor der er brug for det. Overrækkelsen blev forestået af repræsentanter fra GF Region & Kommune, der overrakte et diplom, en flot pengegave og et stort "tak for jeres overskud".

- Med kampagnen "Tak for dit overskud" anerkender vi nogle af dem, der giver en ekstra hånd med i lokalsamfundet. Det er grupper som Ka' Sæl her i Morud, der i høj grad gør vores lokalsamfund til et rart sted at leve. Med den her pris vil vi gerne fortælle dem, at vi er meget taknemmelige for deres arbejde, siger forsikringsrådgiver hos GF Region & Kommune Vivi Bendix Poulsen-Svane, i en pressemeddelelse.