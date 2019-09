Handicappris: Kandidater søges

Nordfyn: Handicaprådet uddeler i år en vandrepris, som er lavet af kunstneren Jens Galschiøt.

For at være kandidat til Handicapprisen 2019, skal man bo i Nordfyns Kommune, og have ydet en særlig indsats til gavn for handicappede borgere i det forløbne år.

Man kan også være en handicappet borger, der har bevaret et aktivt liv, og ved sit eksempel hjælper andre i samme situation.

Foreninger og foreningers frivillige ledere, som forsøger at integrere personer med handicap i foreningens aktiviteter kan også indstilles.

Også virksomheder, erhvervsdrivende og institutioner, som medvirker til ansættelse og beskæftigelse af personer med handicap kan indstilles.

Virksomheder, erhvervsdrivende, butiksindehavere, institutioner samt andre steder, som har medvirket til at skabe tilgængelighed for personer med handicap kan også komme i betragtning.

Begrundede indstillinger sendes til Heidi Hjortebjerg på post@nordfynskommune.dk senest 30. september.