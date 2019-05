Handelsformand om butikstyverier i Søndersø: - Det er for slapt, at opklaringen er så dårlig

Hvad tænker du om sagen med Kim Nannestad, der føler sig svigtet af Fyns Politi i forbindelse med et butikstyveri for omkring et år siden?

- Jeg bliver pikeret over, at det kan forekomme i dagens Dammark, at loven ikke bliver håndhævet af politiet.

Har du været i kontakt med Kim i forbindelse med sagen?

- Ja, jeg snakkede med ham om sagen på et tidspunkt. Kim fortalte mig, at han havde gode billeder fra videoovervågningen, og jeg troede derfor, at det ville være en ren formsag for politiet at finde frem til gerningsmændene.

Hvad betyder det for din tillid til politiet, at en så simpel sag ikke bliver opklaret?

- Den daler selvfølgelig voldsomt. Det er Kims forretningsvarer, som nogle tyve efter forgodtbefindende bare går ind og hiver ned af hylden. Hvis der ingen konsekvenser er ved at gøre det, ja, så kan det jo bare fortsætte i en stor uendelighed.

- Hvis du som borger oplever, at loven ikke bliver håndhævet, begynder du at opfinde andre løsninger i ren afmagt for at øge sikkerheden, og så kan det måske være, at det er dig, der ender med at gøre noget ulovligt. Der skal vi selvfølgelig ikke hen, men jeg kan godt forstå Kim, hvis han går og overvejer det.

Har du andre eksempler på, at politiet ikke er gået ind i tilsvarende sager i Søndersø?

- Efterhånden har vi her i Super Brugsen vænnet os til, at når man ringer ind med en politianmeldelse på en butikstyv, er det kun meget få gange, der kommer en patrulje. Det betyder, at tyvene ikke mærker nogen konsekvens, når de har begået noget strafbart.

- Vi tilbageholder selv tyven i et aflåst lokale som en slags "ordensmagt", og vi har flere personer til stede i lokalet, så på den måde bruger vi mange resurser på det. Herefter gør vi op, hvor meget der er stjålet for og skriver det op på en anmeldelse til politiet - du kan gøre det elektronisk eller i et skema, som skal sendes ind til politiet. Bagefter ender tyven med at få en bøde plus værdien af det, personen har stjålet for.

Er der i Søndersø et generelt problem med, at politiet ikke er gode nok til at opklare butikstyverier, private indbrud osv?

- Som borger i Søndersø er det mit indtryk, at vores opklaringsprocent på ting og sager er miserabel. På vores videoovervågning i butikken kan vi jo se, at når vi mister noget fra butikken, er det ikke vores lokale kunder. En sjælden gang måske. Det er oftest folk, der kommer udefra og forsvinder ud af landet igen. Jeg vil ikke forholde mig til politiets resurser, men jeg forholder mig til, at det er for slapt, at opklaringen er så dårlig.

- Man har grænsekontrol ved Padborg, og politiet bruger rigtig mange resurser på det, men hvorfor er der ikke grænsekontrol i byen Aventoft ved den dansk-tyske grænse. Jeg kan ikke se, hvad grænsekontrollen har af betydning, når man ikke gør det ordentligt.

- Hvis der er en sammenhæng mellem grænsekontrollen og den lave opklaringsprocent på butikstyveri osv, så jeg vil mene, det er spild af penge at bruge så mange resurser på grænsekontrollen. Som butiksbestyrer ville jeg hellere have grænsekontrollen ud af landet end ind i landet, så vi kunne få stoppet alt det tyvegods, der forsvinder ud af landet.

Hvad skal der til, for at du får større tillid til politiet?

- I gamle dage, da vi havde en landbetjent, var det som detaillist nemmere at få fat i politiet. Jeg oplever ikke, at politiet ikke vil i dag, men det er mere et politi, der er nødt til at prioritere.