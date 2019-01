Hal-hotel til VM i cyklecross: Snart skal her soves

Der er så stort behov for overnatningspladser til VM i cyklecross, at der tages alternative midler i brug. I Bogense Hallerne får cykelfansene mulighed for at sove - og feste videre, måtte de ønske det.

Bogense: Billedet er taget, inden Kenneth Clasen, halbestyrer i Bogense Hallerne, satte kursen mod et velkendt sengetøjslager med det formål at købe et vist antal madrasser. Ikke den mest almindelige opgave for en halbestyrer, men de kommende dage bliver heller ikke almindelige for hverken Kenneth Clasen eller de øvrige indbyggere i Bogense for den sags skyld. VM i cykelcross sætter byen på den anden ende, og hallens boldbane bliver omdannet til en sovesal. Efterspørgslen efter overnatningspladser er så stor, at der er behov for at tage alternative midler i brug. Kenneth Clasen har indhentet de nødvendige tilladelser fra Beredskab Fyn, så der er styr på formaliteterne. Det store spørgsmål har været, hvordan man omdanner et halgulv til et slags interimistisk vandrehjem. Løsningen er blevet ligeså enkel, som den er virksom. Borde og stole sættes frem på "hvert værelse" - og har man ikke selv liggeunderlag med, er det altså muligt at gøre brug af en af "hjemmebragt" madras. Sovepose skal man selv sørge for.

- Jeg er spændt på hvor mange, der ender med at komme. Halbestyrer Kenneth Clasen, der for øjeblikket har 21 reservationer.

Store skilte er sat op ved de centrale veje i Bogense for at guide de mange gæster på rette vej, hvoraf et mindre antal kommer til at overnatte i Bogense Hallerne. Foto: Nils Svalebøg

Ønske om flere gæster Onsdag var der indløbet 21 reservationer fra henholdsvis danske, hollandske, belgiske og svenske fans. Stiger det tal ikke markant, bliver der særdeles god plads til brede sig i hallen. Kenneth Clasen havde håbet på flere gæster. Om det sker i sidste øjeblik, tør han knapt gisne om. - Jeg er spændt på hvor mange, der ender med at komme. Prisen er 298 kroner for en overnatning med morgenmad i hallens cafeteria inkluderet. Noget billigere end et hotelværelse kan erhverves for. Forventningen er, at fansene kun vil opholde sig i hallen, når de skal sove. Har de lyst at feste videre efter ankomst, er der også råd for det, idet cafeteriet har åbent med mulighed for også at købe alkohol.

Onsdag var de første ryttere ude at prøvekøre VM-ruten. Foto: Nils Svalebøg

Vant til lidt af hvert De hårdkogte fans af cyklecross, primært hollændere og belgiere, er vant til at rejse rundt og overnatte under lettere primitive forhold som i Bogense Hallerne. Det forlyder endda, at visse af dem er rejsende med en rulle tape, som de hurtigt kan klæbe på halgulvet for at markere deres territorium. Kenneth Clasen er overbevist om, at eksperimentet med et hal-hotel ender som en god oplevelse. Han er indstillet på at tage tingene, som de kommer, og ender der ikke med at komme nævneværdigt flere indtjekninger, er der optræk til en fredelig weekend på halhotellet.