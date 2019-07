78-årige Tadao Chiba, der grundlagde Nordfyns Højskole, modtog onsdag fornem japansk orden. The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Rays.

I den optimale verden skulle Tadao Chiba have modtaget ordenen af kejser Naruhito i hans palads. Tadao Chiba var desværre på det tidspunkt forhindret i at komme til Japan, og løsningen blev derfor ambassadørens bolig i Hellerup.

Den i dag 78-årige stifter af Nordfyns Højskole modtog ordenen for sit næsten livslange arbejde med at formidle og udbrede tankerne bag det danske velfærdsystem og uddannelsessystem til japanerne. Han modtog hæderen i privatboligen hos den japanske ambassdør i Danmark, Toshiro Suzuki.

Den hedder The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Rays.

Talte med kejseren

Kejser Naruhito overtog i maj tronen efter sin far Akhito, der abdicerede efter tre årtier. The Order of the Rising Sun uddeles kun ved særlige lejligheder, og tildelingen til Tadao Chiba var første gang, at kejser Naruhito efter sin indsættelse fandt anledning til at uddele den fornemme æresbevisning.

Måske inspireret af, at den nyudnævnte kejser for to år siden mødte og talte med Tadao Chiba, da han, som på det tidspunkt var kronprins, besøgte Nordfyns Højskole.

Tadao Chiba er fortsat i fuld vigør med at udvikle de dansk-japanske relationer. Han har gennem årene holdt et væld af seminarer og foredrag i Japan og gør det stadig. I maj var han i Japan, til efteråret skal han afsted igen, og han kan næsten ikke holde op med at grine efter at have fået spørgsmålet, om han ikke skal til at slappe lidt af ligesom mange af sine jævnaldrende gør.