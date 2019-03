Hårslev-formand kåret som årets fodboldleder 2019

- Jeg synes stadigvæk, det er rigtig sjovt at være med til at sætte gang i noget, som kan gøre det endnu mere attraktivt for vores unge mennesker at komme i boldklubben.

Det er ikke første gang at Lasse Mogensen får overrakt en pris. I oktober sidste år blev han udnævnt som årets fynske fodboldleder ved DBU Fyn-awardshow i Otterup-Hallerne . Siden 2002 har han været formand for boldklubben landsbyen på Nordfyn, mens han ligeledes har siddet i bestyrelsen siden 1994-95.

Hårslev: Lasse Mogensen har noget at være stolt af. Fredag aften kunne han som formand for Hårslev Boldklub tage imod prisen som årets fodboldleder ved prisoverrækkelsen i Forum Horsens. Det skete ved DBU's årlige repræsentantskabsmøde, hvor frivilliges ekstraordinære indsatser blev belønnet med hæder og priser.

Mange gøremål

Udover at være frivillig ved Hårslev Boldklub, er Lasse Mogensen salgskonsulent hos Frisko Is. Hvert år står han også for at arrangere byfesten i Hårslev, hvor pengene går til tre sportsforeninger i byen. Han er også ansvarlig for medlemsregistrering, kontingent og sponsorater i Hårslev Boldklub. Og så sidder han med i halbestyrelsen i Hårslev Hallen.

DBU Fyn har ikke ladet alt den aktivitet gå ubemærket hen og derfor nominerede lokalforeningen ham både til kategorien årets fynske fodboldleder tilbage i 2018 og nu denne gang som året foldboldleder i Danmark.

Det er indtil videre ikke lykkes at få en kommentar fra Lasse Mogensen.