Håb forude for nordfynsk svømmeklub: Nu er man kun på jagt efter én træner

Bogense Svømmeklub mangler nu kun én frivillig træner forud for opstarten til sæsonen, der begynder i denne uge. 50 børn risikerer at gå glip af en hel svømmesæson, hvis der ikke findes en løsning.

- De fleste fra bestyrelsen har allerede et hold, som de træner, så vi er få mennesker, der trækker et stort læs. Det er ikke noget problem at finde hjælpetrænere - her er vores konkurrencesvømmere flinke til at give en hånd med, oplyser Birgitte Andersen.

Hvis der ikke findes en nye træner, er bestyrelsen nødsaget til at lukke de fire hold med børn, som træner hver tirsdag mellem klokken 17-18. Og bestyrelsen kan ikke selv løfte opgaven, da den har rigeligt at se til i forvejen.

- Det er lidt sørgeligt, at der ikke er flere forældre, som vil engagere sig i deres børns fritid. Faktisk er vi en del i bestyrelsen, som ikke længere har børn, der går til svømning mere, men vi er blevet hængende, fordi vi kan se, at vi gør en forskel for andre børn, fortæller Birgitte Andersen, medlemsadministrator og bestyrelsesmedlem i Bogense Svømmeklub.

Foreningen mangler her og nu én frivillig træner forud for sæsonen, der allerede går i gang i denne uge. Over 50 børn risikerer at måtte droppe svømmeundervisningen i denne sæson, hvis der ikke findes en hurtig løsning.

Kontingenttab i sigte

Hvis det ikke lykkes at finde en træner, kan det også få fatale konsekvenser for Bogense Svømmeklubs eksistens.

- Det betyder, at vi på sigt formentlig ikke kan køre klubben videre, da det er rigtig mange kontingentkroner og medlemstilskud, vi i så fald går glip af. Vi har en høj månedlig leje af svømmehallen, og den skal betales, også selvom vi har et ledigt bassin en time om ugen. Og hvis vi skruer op for kontingentet, så bider vi os selv i halen, siger Birgitte Andersen.

Der er dog håb for Bogense Svømmeklub. En kvinde har givet en positiv tilkendegivelse i forhold til en trænertjans. Oprindeligt manglede man to trænere, men nu drejer det sig kun om én.

- Jeg fik en besked søndag aften fra en kvinde. Hun kan svømme og ønsker at lægge ekstra kræfter i det. Vi sørger for at klæde vores trænere på med relevante kurser, og man får lov til at svømme gratis på et hold (eller ens barn kan få en gratis plads), når man er træner hos os. Man er altid to om et hold, og der vil være en hjælpetræner tilknyttet, så man står aldrig alene med et hold, fortæller Birgitte Andersen.

Men én træner er stadig ikke nok.

- Vi er nødt til at have en mere med ombord, fordi der er så mange hold, som træner på samme tid, fastslår Birgitte Andersen.

Hvis du vil være med til at sikre, at over 50 børn kan komme til svømning i denne sæson samt at Bogense Svømmeklub ikke risikere at lukke i fremtiden, kan du kontakte bestyrelsen på: bogensesvoemmeklub@hotmail.com eller ved at ringe til Lone Nedergaard, næstformand i Bogense Svømmeklub, på telefon 40883535.