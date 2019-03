Håb for mågeplagede husejere: Høgen Herdis skal skræmme måger i boligområde

Bogense: Henrik Christensen strækker sin venstre arm ud, og straks slår Herdis vingerne ud og vil tage en tur rundt i skoven lidt udenfor Bogense. Herdis er en høg. En såkaldt Harrishøg eller ørkenhøg, der stammer fra Syd- og Mellemamerika, og så er hun en af de rovfugle, man kan møde hos Uglernes Verden.

Herdis er kun ni måneder gammel, men hun har allerede både gang i job og uddannelse. Udover at være en del af oplevelserne i Uglernes Verden, skal hun blandt andet bruges til at skræmme måger væk fra boligområder i Bogense.

I blandt andet Æbeløkvarteret - rundt om rådhuset og på Bogense Skole har man i en årrække været voldsomt plaget af store flokke af måger. Men, det problem mener Henrik Christensen, at han har løsningen på.

- Jeg har efterlyst nogle boligejere, der har mågeproblemer, fordi Herdis har brug for træning. De fleste skræmmemetoder virker ikke mod måger, fordi fuglene er kloge, og de indser hurtigt, at skræmmemidlerne ikke er farlige, fortæller Henrik Christensen.

Han tilbyder at tage ud og slippe Herdis løs i området to gange om dagen i en periode.

- Det kræver, at rovfuglen kommer og flyver i området to gange om dagen i 14 dage til tre uger. Herdis vil jage mågerne op, men ikke fange dem. Når rovfuglen er i luften i en periode, vil mågerne vælge at finde andre steder at lægge deres reder. Det er rent instinkt, fortæller Henrik Christensen.

Mens hans seks tamme ugler har liner på, når de er ude, får høgen lov til at flyve fri.

De fleste rovfugle er solitære, men Harrishøgen er den eneste sociale art. Den kan leve i store familiegrupper på op til 20 medlemmer, der jager sammen som en gruppe. Jagten forgår ved at hunnerne tager plads i høje træer eller lignende. Hunnerne har den højeste rang i flokken. Hannerne løber på jorden, og forsøger at jage byttet ud af dets skjul, og så slår hunnen til og dræber byttet, fortæller Henrik Christensen.

Derfor er han heller aldrig i tvivl om, hvorvidt Herdis vælger at vende hjem efter en flyvetur.

- Jeg har haft hende hele hendes liv, så jeg er blevet hendes flok. Harrishøgen bevæger sig sjældent langt væk hjemmefra, så hun skal nok komme igen, siger han.