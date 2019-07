HCA Airport skal fremtidssikres: Vision om at fordoble passagertallet i løbet af få år

Målet er at skabe rammerne for en visionær udvidelse og fremtidssikring af HCA Airport. Der skal skabes lovmæssig mulighed for, at lufthavnen om 10 år kan håndtere 200.000 passagerer årligt. Planprojektet er sendt i høring.

- Der er ikke noget konkret planlagt om udvidelsen. Sådan skal det ikke forstås. Vi vil gerne i god tid skabe de bedst mulige rammer at agere under. Vi har sat processen i gang for at fremtidssikre os, så vi kan gå i gang, hvis og når behovet og efterspørgslen er der - og når finansieringen er på plads, siger lufthavnsdirektør Hans Okholm Vejrup.

I visionerne indgår en så stor udvidelse af lufthavnens faciliteter, at den om 10 år skal være i stand til at håndtere 200.000 passagerer om året - og inden for få år gerne en fordobling. Sidste år havde den fynske lufthavn omkring 25.000 passagerer.

Nordfyn: Der er muligheder for, at HCA Airport kan vokse eksplosivt de kommende årtier. Sådan lyder vurderingen fra lufthavnens ledelse, og det er baggrunden for, at en projektbeskrivelse nu er sendt i høring.

- Den internationale lufttrafik stiger. Når væksten kommer, skal vi have det formelle på plads over for myndighederne, så vi kan gå i gang.

Vækst på vej

Så når tallet 200.000 passagerer nævnes, er det ikke fordi, at I har et specifikt antal passagerer i kikkerten?

- Vi vil have betydeligt flere passagerer og det får vi, men vi ved også, at det er en proces, som tager tid og afhænger af flere faktorer - blandt andet luftfartsselskabernes planlægning, strategi og timing. Omvendt oplever vi også på rutekonferencerne, at der er interesse for os. Den internationale lufttrafik stiger. Når væksten kommer, skal vi have det formelle på plads over for myndighederne, så vi kan gå i gang.

- Vores store opland giver os også tro på, at vi kan vokse. Der er alene 500.000 fynboer, der inden for kort køretid, har mulighed for at komme til lufthavnen. Øger vi radius til blot 60 minutters kørsel, er der et potentiale på godt 900.000 mulige rejsende. Den korte radius til så mange mennesker er interessant for flere luftfartsselskaber.

De mennesker har boet der hele tiden. Så hvor kommer jeres optimisme fra?

- Jeg begrunder den i de tilbagemeldinger, vi får på rutekonferencerne. Men det er et langt, sejt træk, hvor flere af luftfartsselskaberne først skal opdage, at der en lufthavn på Fyn med et stort uopdyrket opland.

Vil det ikke blive vanskeligt at fravriste noget af det fundament med ruteflyvninger, som Københavns Lufthavn og Billund Lufthavn har opbygget gennem mange år?

- Vi kommer ikke til at fravriste. Luftfartstrafikken er stigende, og der er også plads til os. Potentialet er der, men vi har ikke haft den rette vare på hylden, vurderer Hans Okholm Vejrup.