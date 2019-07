Gymnastik: Til kæmpe stævne i Tyskland

Alle hold har tre opvisninger i løbet af det fire dage lange stævne, så der er rig mulighed for at se en masse spændende gymnastik og dans fra de andre danske hold og også hold fra andre dele af verden. Nordfyns Juniorhold/Søndersø Gymnastik deltager med 66 gymnaster og syv trænere.

Nordfyn: Søndersø Gymnastik har tradition for at rejse med et eller flere gymnastikhold hver sommer, og i år er det Nordfyns Juniorhold, der er til stævnet "Gymnastica Bürstadt" i den sydtyske by Bürstadt.

Publikum betyder alt

Tre af gymnasterne, Silla Toft, Mathilde Kristensen og Johanne Mortensen, sammenfatter indtrykkene:

- Det har været en virkelig fed oplevelse med mange indtryk at nyt gymnastik og højt humør. Vi har nydt tiden som hold både på og uden for scenen. Energien fra de mange danske publikummer betyder alt, når man skal fyre showet af for en fyldt hal. Det har været spændende at se en masse ny gymnastik fra mange nationer for eksempel Portugal, Sydafrika og Japan. Friluftsbadet og isbutikken har også været en kæmpe succes, når de 29 grader rammer os.