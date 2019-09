Gymnasieelever rykker videre: På opdragelse i journalistik

Et besøg hos Fyens Stiftstidende i Odense skulle inspirere og gøre eleverne fra 2.d på Nordfyns Gymnasium i Søndersø klogere på, hvad konstruktiv journalistik er forud for deres arbejde med artikler i medieprojektet Ryk Nordfyn.

Nordfyn: På en regnfuld og kold tirsdag eftermiddag træder 22 forventningsfulde andenårselever fra Nordfyns Gymnasium ind ad døren hos Fyens Stiftstidende.

De har set frem til at komme ind i varmen og møde udviklingschef Gerd Maria May, som skal holde et oplæg for dem om den konstruktive journalistik, der er omdrejningspunktet for deres syv uger lange medieprojekt, Ryk Nordfyn. Gennem oplægget og selve forløbet skal eleverne lære, hvordan de kan bidrage til at gøre journalistikken relevant og konstruktiv og herigennem skabe en kritisk, løsningsorienteret og inspirerende journalistik.