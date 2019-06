Gyldensteen Gods taber sag om EU-støtte

I 2013 fik Frants Bernstorff-Gyldensteen tilsagn om et tilskud på 1,5 millioner kroner til en ny løgsorteringsmaskine. Men finansiering gennem et leasingselskab førte til, at tilsagnet blev trukket tilbage. Nu har den nordfynske løgproducent tabt en retssag mod to statslige instanser.