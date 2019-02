Gulvmand fra Otterup er i finalen til prisuddeling

- Jeg er naturligvis meget stolt over at ligge i finalepladsen, som der er blevet knoklet for, siger indehaver Kenneth Eriksen i en pressemeddelelse.

Service til daglig

- Dagligt har jeg fuld fokus på at yde den perfekte kundeservice, da jeg ved at det afspejles i de anmeldelser jeg får fra kunderne. Derfor er jeg naturligvis stolt for at opnå denne anerkendelse, fortæller Kenneth Eriksen.