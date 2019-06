Gult skum og haglskåle på stranden

Flyvesandet: Rester af isolering, fugemasse, hulrums-fyldning og lignende var i overtal blandt det fundne affald, da en gruppe frivillige den 9. maj samlede affald på stranden ved Flyvesandet.

Indsamlingen var et led i det landsdækkende projekt Plastik-Smart arrangeret af WWF Verdensnaturfonden og Netto, der stod for indsamling af plast og andet affald på 10 strande fordelt over hele Danmark. På Fyn var Flyvesandet den eneste strand i projektet.

Alt det indsamlede affald blev opdelt i forskellige kategorier og talt op i stykker, og den optælling viste, at 32 procent af de affaldsstykker, som de cirka 10 fynske plastikdetektiver fandt, kunne rubriceres i kategorien "skum og svampe-materiale", og det er den højeste andel i den kategori blandt de 10 strande.

- Det var typisk gult skum i stykker mellem 2,5 og 15 centimeter, fortæller biolog i WWF Malene Møhl.

Også haglpatroner og haglskåle fyldte i det samlede resultat på Flyvesandet, der dog var en af de reneste af de 10 strande med det laveste antal fund pr. 100 meter.

Flere end 6000 stykker affald blev der i alt indsamlet på de 10 strande, og langt det meste er plastik, der i store træk kan opdeles i plastik, der kommer fra vores forbrug i Danmark og industriaffald og plastik, der kommer med havstrømme fra andre lande og fra skibe og boreplatforme.

Derfor er løsningen på plastikaffald i naturen også forskellig alt efter, hvor plastikken kommer fra, og WWF Verdensnaturfonden har i forbindelse med offentliggørelsen af resultatet af projekt Plastik-Smart forskellige bud på løsninger. Det kan du læse mere om på https://www.wwf.dk/nyheder_og_publikationer/?22960/Danske-strande-flyder-med-plastik.