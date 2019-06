Guidet tur blandt gamle frugttræer

Otterup: Træer med 100 forskellige æblesorter og 50 pæresorter står på rækker i Fjordvang Frugtplantage og fortæller tilsammen 150 års frugthistorie.

Træerne med de gamle frugtsorter, hvoraf mange for længst er forsvundet fra markedet, udgør Pometet Fjordvang, der er en del af et nordisk génbevaringsprojekt, der hører under Københavns Universitet.

Frugtavler Ebbe Fjordvang Rasmussen er vokset op på frugtplantagen, som hans far anlagde i 1933.Og han havde egentlig sammen med sin kone Birgit selv leget med tanken om at anlægge et pomet med alle de arter, der havde været dyrket i Fjordvang Frugtplantage. Men i stedet kom muligheden for at blive en afdeling af Pometet Tåstrup, som det hed dengang i 2008, i et samarbejde, hvor Ebbe Fjordvang Rasmussen bandt sig for at passe de 150 forskellige træer i 10 år.Selv om de 10 år blev passeret sidste år, holder Ebbe Fjordvang Rasmussen stadig liv i træerne, og tirsdag den 25. juni mellem klokken 19 og 20 er der mulighed for at komme med på en guidet tur i pometet og høre nærmere om dansk æble- og pæreavls historie.Det koster 20 kroner at deltage, og Pometet Fjordvang ligger på Hasmarkmosen 18 uden for Otterup.