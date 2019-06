Guidet bustur for kommunens nye borgere: - Det er værd at bakke op om, når de gør så godt et tiltag

Med borgmester og viceborgmester som guide blev Nordfyns nye borgere vist rundt i to chartrede busser. Den smukke aftentur i kommunen blev en wow-oplevelser for de naturelskenede tilflyttere.

Nordfyn: Flemming Riismøller og Pia Sommer er nogle af de første til at ankomme foran rådhuset i Bogense, hvor to busser skal køre dem og omkring 83 andre nordfynske tilflyttere rundt i deres nye kommune. Parret kommer lidt uden for Sorø og flyttede til Krogsbølle i oktober sidste år, og selvom de allerede har været lidt rundt i kommunen, er de spændt på at se, hvor borgmester Morten Andersen (V) og viceborgmester Anja Lund (V) har tænkt sig at guide dem rundt denne tirsdag aften henover fire timer. - Jeg kan godt lide, at vi bliver oplyst og får en viden om alt det her. Det er værd at bakke op om, når de gør så godt et tiltag, siger Flemming Riismøller. Busturen er et tilbud, som alle tilflyttere i kommunen bliver tilbudt, og som nu for fjerde gang løber af stablen. Her får man mulighed for at opleve kommunens smukkeste områder i de to politikeres selskab, der hver især agerer "turistguide" i de to busser. Første stop på ruten er Fyns største naturgenopretning ved Gyldensteen Strand, som får flere af bussens passagerer til at glæde sig ved det smukke syn. - Jeg har aldrig været her ude før. Det er godt nok et imponerende sted, lyder det fra Flemming Riismøller.

- Vi startede jo med at holde intromøder på rådhuset, men så vendte vi den om og tænkte, hvorfor tager vi ikke borgerne med ud til de steder, vi snakker om. Borgmester i Nordfyns Kommune, Morten Andersen (V).

Pia Sommer og Flemming Riismøller er glad for deres nye kommune: - Jeg er imponeret over, hvor ihærdige de er i lokalområdet. De hjælper virkelig hinanden her. Man mærker, de er engagerede. De kæmper virkelig for fællesskabet i forhold til på Sjælland, siger Pia Sommer. Foto: Jonas Andersen

Kommunens stolthed Busserne kører videre til Hasmark Strandoase, der blandt andet byder på Danmarks bedste campingplads. Her var der opstillet borde med sandwiches, øl og vand, og der var mulighed for at netværke blandt de nye borgere. Inden busserne drog videre mod Otterup og det kuperede landskab i den sydlige del af kommunen, kunne de to politikere fortælle lidt om idéen bag denne fornemme service til nye borgere. - Vi startede jo med at holde intromøder på rådhuset, men så vendte vi den om og tænkte, hvorfor tager vi ikke borgerne med ud til de steder, vi snakker om, siger Morten Andersen. De to politikere lagde ligeledes vægt på den branding- og bosætningsstrategi, kommunen havde fået lavet for blandt andet at se, hvad der var identitetsskabende ved kommunen og dermed også tiltrækkende. Her var der især naturen, som var tillokkende blandt tilflyttere og savnet blandt udflyttere. Derfor var det også en nøje udvalgt rute, de havde udset. - Det er et meget bevidst valg med, den rute vi har valgt. Det er de steder, vi er rigtig stolte af. Vi kommer hele vejen rundt og især omkring kysten, lyder det fra Anja Lund.

Gyldensteen Strand var det første stop på ruten. Her fik Morten Andersen (V) mulighed for at fortælle, hvad området bliver brugt til. Foto: Jonas Andersen

Nordfyn ved et tilfælde For Sorø- eller rettere Krogsbølle-parret var det lidt af et tilfælde, at de faldt over Nordfyn. Flemming Riismøller havde solgt sit kurerfirma gennem 25 år, og der skulle ske noget nyt for dem. - Vi var rundt på hele Fyn. Vi kørte og vi kørte rundt. Jeg troede aldrig, vil skulle finde noget, siger Pia Sommer. Parret ledte efter en landejendom, som den i Sorø, men Flemming Riismøller, der i hvert fald er et par hoveder højere end avisens udsendte, måtte grundet sin højde sige nej til de første gamle gårde, de havde udset. - Vi havde ingen tilknytning til Nordfyn, men vi søgte naturen, og der var skønt heroppe. Vi er ikke bange for at springe ud i nye ting, siger Pia Sommer, der er leder og instruktør i Loop Fitness i Nyborg og samtidigt er en aktiv del af lokalmiljøet omkring Krogsbølle. Mens busserne ruller gennem det nordfynske landskab, som Morten Korch angiveligt lod sig inspirere af i sine film, bliver passagerne klogere på de faciliteter og tilbud kommunen har. Og på bedste charterferie-manér instruerer Anja Lund og Morten Andersen, i hver deres bus, passagererne til at kigge mod venstre og højre, som bussen passerer forskellige historiske seværdigheder.

Ved Hasmark Strandoase var der mulighed for at nyde sandwiches, øl og sodavand. Foto: Jonas Andersen

Andesbjergene eller Langesø? Turen går videre til de 900 år gamle Glavendrupstenene med Danmarks længste runeindskrift, Dallund Slot med dens rekreative park, Ditlevsdal med Europas største bisonfarm, Tværskov Mølle, Langesø og Morud. De store busser asser og masser ned ad de kringlede veje og kører langsomt gennem de pletvise grusveje. Et enkelt gys bliver det da også til omkring en snæver og stejl passage ved Langesø fra en kvindelig passager, der sammenligner busturen med den mere eksotiske slags, man finder på ferie i Andesbjergene. Tilbage i Bogense efter den fire timer lange bustur, er det tilfredse tilflyttere, der træder ud af bussen. De har fået en på opleveren, og borgmester og viceborgmester har i hvert fald charterbranchen at falde tilbage på, hvis der skulle udskiftes politisk ledelse en dag.

Omkring 85 borgere deltog i den guidede tur tirsdag den 28. maj. Foto: Jonas Andersen

Buschafførene måtte holde tungen lige i munden for at komme omkring ad de snævre veje. Foto: Jonas Andersen

Klokken 21, cirka fire timer efter de kørte fra Bogense, var busserne tilbage igen ved rådhuset med tilfredse passagerer. Foto: Jonas Andersen