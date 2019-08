Gravstedsejere bliver hørt: Får tilbageført kirkegårdsændringer

Efter indsigelser og klager over ændringer på Guldbjerg Kirkegård får gravstedsejerne nu deres vilje og får tilbageført kirkegården som den stod for et år siden.

- Vi havde et rigtig fint orienteringsmøde med omtrent 35 fremmødte. Jeg orienterede om, hvad der var sket, hvorfor vi havde foretaget ændringerne og om processen undervejs. Der var plads til, at de fremmødte kunne komme med synspunkter, og selvom der var forskellige holdninger, var der flest, der fandt ændringerne uhensigtsmæssige.

Guldbjerg: Det bliver ikke til meget mere end et år, at Guldbjerg kirkegård får lov at stå med de ændringer, som menighedsrådet gennemførte sidste sommer.

Gode nyheder for dårligt gående

Ændringerne blev gennemført på grund af den tørre sommer i 2018, men har blandt andet fået kritik, fordi adgangsforholdene for handicappede og dårligt gående blev væsentligt forringet efter fjernelsen af tværstien. Men nu kan de ånde lettede op:

- Efter orienteringsmødet trådte rådet sammen til et ekstraordinært menighedsrådsmøde, hvor vi i det store og hele besluttede at føre kirkegården tilbage til oprindeligt. Det betyder, at tværgangen bliver genetableret, ligesom vi også genetablerer en form for markering foran hver grav, enten i form af granit eller hæk, lyder det fra menighedsrådsformanden.

Allerede forud for mødet, vedtog provst Keld B. Hansen, at de bevaringsværdige gravsten skal flyttes tilbage til deres oprindelige pladser på kirkegården i stedet for den misvisende placering på tomme gravpladser.