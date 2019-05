Gratis entré: Museum klar til sommersæson

Torsdag den 30. maj markerede Otterup Museum, at man er klar til at tage imod sommerens gæster på Nordfyn.

Otterup: Otterup Lokalhistoriske Arkiv, Otterup Veteranbilklub og Otterup Folkedansere var torsdag den 30. maj mødt op foran Otterup Museum for at markere, at en ny sommersæson står for døren på det lille og smukke museum.

Det er en tilbagevendende begivenheden, og formålet er at skabe opmærksomhed omkring Otterup Museum, der er en næsten 300 år gammel bygning.

- Kristi Himmelfartsdag bruger vi hvert år til at vise, at nu er museet klar til at tage imod turister i løbet af sommeren. Vejret er ikke rigtig med os i år, men på de gode sommerdage har vi haft 90 gæster forbi museet, fortæller Ann-Marie Hansen, museumsleder på Otterup Museum og tilføjer:

- Der er gratis entré, og vi er vært ved et stykke brød og en kop kaffe.

I juni, juli og august er det muligt at komme på besøg på museet. To timer tre gange om ugen (torsdag, fredag og lørdag fra klokken 15 til 17) er åbningstiden. Det koster 20 kroner for voksne og fem kroner for børn. Der kan betales med mobilepay.

Rundvisning kan aftales uden for normal åbningstid. Kontakt Ann-Marie Hansen på telefon 51 31 77 75.