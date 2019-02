Godt på vej: Golfklub støtter Castor-indsamling

Bogense: Da cykelatleter og mediefolk fra hele verden i sidste weekend strømmede til Bogense, havde HCA Golfklub cirka 40 frivillige i sving i pressecentret på havnen. Det betød en indtægt til klubben på godt 10.000 kroner, og nu har golfspillerne valgt at sende halvdelen af beløbet videre til Castor-indsamlingen.

- Jeg spurgte de der havde været med og alle syntes, det var en god idé, fortæller golf-formand Niels Andersen.

Han kunne onsdag eftermiddag overrække de 5000 kroner til Erik Hansen, der leder indsamlingen.

- Vi har et fantastisk liv af frivillige her på Nordfyn, hvor vi alle spiller en rolle i at skabe det gode liv. Vi skal værne om frivilligheden, fordi den langt hen ad vejen også er med til at gøre Nordfyn til et godt og aktivt sted at bo. Golfen trækker flere tusinde gæster om året og Castor er jo også et eksempel på en vigtig brik i det store puslespil. For eksempel er der faktisk mange af de frivillige på Castor, der også spiller golf, siger Niels Andersen.

Med beløbet fra denne weekends løb og gåtur forventer Castors Venner, at det bliver indenfor den nærmeste fremtid, at det gamle skib kan sætte kurs mod værftet.

- Det sidste der mangler er søfartstyrelsens sidste grønne lys for at skibet er i stand til at sejle ved egen kraft med de midlertidige elinstallationer, fortæller Erik Hansen.