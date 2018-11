Godt nyt fra Skohuset i Bogense: Ny butik åbner inden påske

Bogense: Jette Dalhøj som er indehaver af Skohuset i Bogense, havde i oktober ikke stor tiltro til, at der ville rykke en ny detailhandel ind, når hun lukker til nytår, hvor hun går på pension.

Nu kan hun fortælle, at der er indgået aftale med nye lejere af lokalerne, og de har planer om at åbne forretning inden påske.

Jette Dalhøj har haft sin gang i Adelgade 81 i snart 11 år, og hun er meget tilfreds med, at der fortsætter med at være forretning på adressen.

- Jeg håber lokalbefolkningen fortsat vil bakke op om det lokale handelsliv og tage godt imod den nye forretning, når den åbner, siger hun.

En af udfordringerne ved at drive forretning i Bogense er, at salget blandt andet er afhængig af lokal opbakning. Hvilken type forretning, der kommer i stedet for Skohuset, er Jette Dalhøj og de nye lejere ikke klar til at fortælle endnu.