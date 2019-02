Otterup: Et ofte diskuteret emne i bylivet i Otterup er, hvad der mon skal ske med Jem & og Fix i Søndergade.

I november sidste år blev butikken ramt af en voldsom brand. Branden opstod i et trælastlager på et indhegnet område ved butikken, hvor blandt andet træ, kul og briketter blev opbevaret. Men også den tilstødende butik blev skadet af flammerne og slukningen, og siden da har det derfor ikke været muligt at handle varer på adressen.

Nu oplyser Claus Petersen, administrerende direktør i Jem & Fix, at butikken i Otterup åbner igen, selvom der har gået rygter om, at butikken var på vej ud af byen.

- Vores plan er helt klart, at den skal åbne igen - medmindre der sker et eller andet fuldstændig uforudsigeligt, siger han og tilføjer:

- Vi vil gerne i gang så hurtigt som muligt. Der er noget forsikring i det, hvor vi lige nu har folk til at kigge på tingene. Dele af bygningen har taget skade, så det er et spørgsmål om, hvordan vi griber det an. Vejret spiller selvfølgelig også ind på, hvornår vi går i gang med genopbygningen.