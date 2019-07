Godt nyt: Indbrudstyvene holder sig væk

Nordfyn: Indbrud i private hjem på Nordfyn er nede på et rekordlavt antal for årets andet kvartal, viser tal fra Danmarks Statistik. Kun 13 rapportede indbrud i private hjem er det blevet til på Nordfyn mod 29 i årets første kvartal - og hele 43 i andet kvartal sidste år.

Den positive tendens har ikke kun været gældende for Nordfyn, men følger en generel tendens i hele landet, hvor antallet af indbrud i private hjem er det laveste i mange år. Programchef i Trygfonden og repræsentant for Bo Trygt, Britt Wendelboe, ser det som en anledning til at gøre endnu mere:

- Lige så meget som man skal juble og være glad for det resultat, så er det noget, som man skal arbejde for at holde fast ved. En indbrudsbølge kan jo ændre tal markant. Nu er det meget små tal, når det er nede på kommune-niveau.

Hvad det drastiske fald helt præcist skyldes på Nordfyn, kan Britt Wendelboe ikke sige.

- Det kan være en tilfældighed. Men det kan også være, at nabolag og grundejerforeninger går sammen om at sige, nu vil vi simpelthen ændre det her. Der er en stigende lyst i befolkningen, men også i mange kommuner til at gøre noget ved det her, siger hun.