Godt nyt: Bognæs solgt til lokale erhvervsdrivende

Bygningerne, der har stået tomme i godt to år, er i god stand og det er da heller ikke planen, at de skal rives ned i det nye projekt, afslører tømrermester Jesper Rude Hommelgaard.

- Jeg hader at se sådan nogle fine bygninger bare står og forfalder. Og så er Bognæs det perfekte sted til sådan et bofællesskab, fordi du har alt samlet indenfor en radius på et par hundrede meter. Det ligger da lige til højrebenet, mener Lasse Andersen, der bød på bygningerne i forbindelse med den budrunde, der sluttede i sidste uge.

Spændt på nye planer

Bognæs var i sin tid normeret til 26 beboere og havde 55 ansatte, men hvor mange boliger, der bliver plads til i det nye projekt er ikke lagt fast.

- Nu har vi købt det, men der er en del ubesvarede spørgsmål endnu. Blandt andet skal der en ændring i lokalplanen til, før bygningerne kan bruges til det nye formål. Vi skal også have en aftale på plads med folkene bag foreningen som ønsker et seniorbofællesskab, slår Lasse Andersen fast.

I foreningen har formand Kurt Holmsted længe været frustreret over Nordfyn Kommunes manglende vilje til at støtte almene boliger i Bogense. Derfor ser han også meget positivt på de nye planer.

- Nu har jeg lige fået det at vide i morges og har ikke nået at orientere de øvrige medlemmer i bestyrelsen. Men, det er nogle gode solide lokale folk, der står bag købet, så jeg har en tiltro til, at vi kan få et godt samarbejde med dem, siger Kurt Holmsted, der er spændt på at se de kommende planer.

Han mener også, at den nye placering vil være endnu bedre end det byggeri, foreningen havde planer om på den tidligere Fiona-grund.

De nye ejere af Bognæs overtager officielt den 1. januar 2020, men allerede fra 1. september får de adgang til bygningerne, så der kan laves tegninger til ombygningen, fortæller Lasse Andersen.