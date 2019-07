Giv dem tommelfingeren: Klintebjerg bejler til pengestærk forening

Udvikling Klintebjerg har sendt et projekt om et fælleshus på havnen til Realdanias kampagne Underværker. Projektet skal have 200 "likes" for at komme med i opløbet om at få støtte.

Klintebjerg: Den lille havn i Klintebjerg er et populært mødested for områdets beboere. Men de mangler et varmt og tørt sted at mødes, når vejret ikke inspirerer til udendørs hyggesnak. Derfor står et fælleshus på havnen højt på ønskesedlen hos Foreningen Udvikling Klintebjerg.

Men pengene til sådan et hus mangler, og derfor forsøger Udvikling Klintebjerg at blive tilgodeset af Realdania, der med kampagnen Underværker "hjælper ildsjæle med at gøre projektdrømme i det byggede miljø til virkelighed."

Ansøgerne kan lægge en beskrivelse af deres projekt op på siden www.undervaerker.dk, og hvis projektet kan samle mindst 200 "likes", kommer det med i næste bedømmelsesrunde, der er den 16. september.

Foreningen Udvikling Klintebjerg har beskrevet et projekt, der har fået navnet Skalleværket, fordi det planlagte fælleshus skal ligge på det område ved havnen, hvor der tidligere lå et skalleværk. På skalleværket blev muslingskaller tørret og renset, hvorefter de blev solgt, for eksempel til hønserier, hvor skallerne blev brugt som tilskudsfoder.