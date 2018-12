Gitte havde ikke råd til mad: Nu hjælper hun selv hårdt trængte familier

Gitte Kjær Nielsen fra Otterup havde i en periode i sit liv ikke råd til at få mad på bordet, men hun fik hjælp på Facebook. Nu har hun oprettet Facebook-gruppen Nordfynshjælperne, hvor hårdt trængte familier kan søge om at få gratis mad, brugt legetøj og alle mulige andre ting til husholdningen.

Otterup: 24. september midt om natten sætter Gitte Kjær Nielsen sig noget for, hun har gået med i sit hoved i en længere periode.

Kvinden, der arbejder i hjemmeplejen i Nordfyns Kommune, opretter den lukkede Facebook-gruppe Nordfynshjælperne.

Selvom hun nærmest dagligt tager sig kærligt af ældre mennesker, når hun kommer på aftenbesøg i deres hjem, får hun ikke dækket sit behov for at give omsorg til andre medborgere.

Målet med Nordfynshjælperne er at hjælpe hårdt trængte familier med at få mad på bordet, skaffe legetøj til børnene og meget andet.

- Jeg blev selv medlem af Facebook-gruppen Næstehjælperne Fyn, som folk fra hele Fyn er med i. Efter noget tid går det op for mig, at der er et stort behov for hjælp på Nordfyn, så derfor tænker jeg, at det kunne være en god ide at lave en nordfynsk gruppe, fortæller Gitte Kjær Nielsen.

Omkring fire måneder inden, Gitte Kjær Nielsen opretter Nordfynshjælperne, er hun selv et sted i sit liv, hvor hun har brug for næstekærlighed. Hun er blevet skilt for nogle år siden og bor nu alene i Egense Mark mellem Otterup og Hasmark.

Det er sidst på måneden, og Gitte Kjær Nielsen har ikke flere penge tilbage. Hun har derfor ingen penge at købe mad for. Alenemoren, der har datteren Nadia på 13 år, søger i stedet hjælp i Facebook-gruppen Næstehjælperne Fyn, hvor hun er medlem.

- Jeg havde simpelthen ikke flere penge tilbage på grund af nogle dyre regninger, så det var dejligt, jeg fik noget mad af nogle omsorgsfulde mennesker, siger Gitte Kjær Nielsen.

Hun betaler nu tilbage ved at hjælpe andre mennesker, der havner i samme situation som hende.

- Der er lige nu 342 medlemmer i Nordfynshjælperne. Medlemmerne tæller folk, der gerne vil hjælpe ved at give brugte ting væk eller bidrage med mad fra fryseren eller køkkenskabene. Og så er der selvfølgelig folk, der søger hjælpen, fortæller Gitte Kjær Nielsen.

Hun administrerer gruppen med ganske hård hånd, så der er styr på, hvem der bliver en del af fællesskabet.

- For at få lov til at blive optaget i gruppen, skal du svare på to spørgsmål: Bor du på Nordfyn, og vil du give hjælp eller have hjælp. Jeg lukker ikke folk ind, der ikke har svaret på spørgsmålene, forklarer Gitte Kjær Nielsen.