Geværfabrikken skal være Otterups fyrtårn

Et aktivt og åbent kulturhus med et spændende historiecenter skal give Otterup fortidens stolthed tilbage. Alle er velkomne til stiftende generalforsamling den 20. januar.

Otterup: Når træerne er vinterbare kan man fra rådhuset i Otterup skimte de gamle klassiske gulstensvægge på en forlængst forladt fabriksbygning. Den 20. januar er det 100 år siden skytte og trædrejer Hans Schultz gik sammen med sin svigersøn Niels Larsen som kompagnoner og skabte geværfabrikken, der bar deres navne. Schultz & Larsen. En virksomhed, der siden blev kendt over det meste af verden for sine fine håndbyggede rifler, hvoraf mange i dag er rene klenodier der stiger i værdi år for år. Geværproduktionen i Otterup er en fantastisk historie om håndværk og industri, men også om OL-medaljer, russiske spioner og tysk krigsførelse under anden verdenskrig. De historier bør frem i lyset, mener formand Ole Rasmussen og medlem Ole Svensson fra bestyrelsen bag den selvejende institution Otterup Geværfabrik. - Man kan godt nogle gange synes, at Otterup mangler det der historiske samlingspunkt. Den historie der gør, at man også bliver lidt mere stolt af at bo i byen. Men det samlingspunkt ligger jo faktisk lige her foran næsen på os, siger Ole Svensson, mens han viser rundt i de gamle haller. Han har haft planerne om et historiecenter liggende i skuffen i seks-syv år, men nu er det tiden til at komme i gang med projektet. For hele byens skyld. Derfor er der indkaldt til stiftende generalforsamling i Historiecenter Otterup Geværfabrik søndag den 20. januar klokken 14.30. Alle er velkomne

Fakta om Otterup Geværfabrik Hans Schultz blev født i 1864 i et skovløberhus under Langesø Gods.



Han var aktiv i de danske skytteforeninger, der opstod efter nederlaget til Tyskland, der kostede os Sønderjylland.



Den første april 1889 flyttede han til Otterup for at starte sin egen virksomhed som trædrejer.



I 1904 byggede han sit eget bøssemagerværksted og butik.



Hans Schultz deltog i sit første OL i 1908, hvor han blev nummer fire.



Niels Larsen henvendte sig til Hans Schultz samme år, i forbindelse med et køb af gevær. Det endte med at Niels Larsen blev ansat og senere gift med Hans Schultz' datter.



Udover jagtvåben fremstillede fabrikken i Otterup blandt andet også militærvåben som maskingeværer.



Produktionen sluttede i 1994, hvor det ekslkusive håndværk simpelthen blev for dyrt.

Møde den 20. januar Schultz & Larsen var begge meget dygtige skytter og de finjusterede produktionen af riflerne - og ikke mindst sigtemidler og riffelgange - gennem deres egne erfaringer. Efter OL i Antwerpen i 1920 kom Niels Larsen hjem til Otterup med både guld og sølv-medaljer i bagagen, og samlingen af medaljer er enestående. Helt op til 1994 blev der produceret våben og ammunition i Otterup, hvor op mod 70 ansatte tjente deres brød, men siden har lyden af smedearbejde og drejemaskiner været tavs. De fine håndbyggede våben tabte til billigere udenlandske mærker. - Der er så mange familier, der har været i kontakt med fabrikken, at der må være nogen der har lyst til at hjælpe med at bevare historien. Nogle familier har været beskæftiget der i flere generationer. Typisk arbejdede mændene på geværfabrikken, mens kvinderne havde deres job i ammunitionsproduktionen, der lå lige ved siden af. På en mark et stykke væk lå krudtlageret. Mange af værktøjerne er bevaret, ligesom den indendørs 50-meter skydebane på førstesalen. Vi har OL-dragten fra indmarchen i 1956 og en masse sjove effekter, fortæller Ole Svensson. Planen er at skabe et aktivt center, hvor man udover at høre historien også kan prøveskyde en Schultz & Larsen-riffel på skydebanen og se gamle film på skærme rundt om i historiecentret.

Kunst, musik, samvær og levende historie I de senere år har den selvejende institution stået bag både kunstudstillinger, teater og koncerter i den gamle fabriksbygning, men det kræver både frivillige og økonomiske muskler, at løfte opgaven og skabe et levende hus. - Vi skal have renoveret toiletter, bygget en café og generelt have sat huset i stand og vedligeholdt. Indtil videre har vi fået bevilget en forundersøgelse af en arkitekt af kommunen. Der er virkelig kommet gang i arbejdet, og vi glæder os til at fortælle om det i forbindelse med den stiftende generalforsamling. Vi vil også meget gerne have foreninger med, som kan se nogle muligheder i at bruge huset, siger Ole Rasmussen.