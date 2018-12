Geværfabrikken satte scenen til Juledage

Otterup: For første gang afholdt Nordfynsspillene deres Juledage. Det skete lørdag, men finder også sted søndag i den gamle Otterup Geværfabrik.

På programmet finder man både luciaoptog, julemandensbesøg, live-musik og teater. Og i kulturhusets lokaler stod bod efter bod med håndlavet julepynt, flettekurve og diverse andre salgsgoder, og nede bagerst stod scenen smykket med julehjerter og indpakkede gaver.

- Det er vigtigt for os, at vi også holder fast i scenen. For vi står for musik og skuespil, fortæller Max Hansen, der er formand hos Nordfynsspillene.

- Men derfor krydrer vi det med en masse julehygge og -sjov, så vi håber, at det kan blive en god tradition her i Otterup.

Musikken spillede sødt fra scenekanten, og når pausen satte ind mellem de små koncerter, kunne fremmødte så se luciaoptoget, spise lidt julesnacks eller købe løs i boderne.

- Vi vil næste år gerne åbne op for andre musikindslag fra lokale på Nordfyn. Vi håber i hvert fald, at der vil være interesse for det, ser Max Hansen fremad.