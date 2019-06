Irsk og vestjysk

Tom Donovan er en irsk trubadur og entertainer, der forener egne sange og traditionelle irske ballader med underholdende historier. I de sidste 22 år har han boet i Danmark, og i 38 år har han været professionel musiker. Han startede ud i hjembyen, Dublin, og har siden optrådt over hele Europa med sit kæmpe repertoire af nye og traditionelle irske folkesange, der er udgivet på en lang række plader. Tom Donovan spiller 21. september.

Johnny Madsen Jam er en hyldest til en ægte, vestjysk rock'n'roller. Johnny Madsen Jam spiller numre fra hele Johnny Madsens sangkatalog, både de største hits, men også de mere ukendte perler er at finde på sætlisten: Færgemanden, Udenfor Sæsonen, One Man Band, Havanna, Johnny the Blues. Og kopibandet fortolker disse sange med dyb respekt for originalen. Johnny Madsen Jam spiller 11. oktober.