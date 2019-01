Ole Svensson blev valgt som den første formand for Historiecenter Otterup Geværfabrik. En af drømmene for de tre initiativtagere er at få åbnet de to skydebaner, der har været i og ved geværfabrikken. Den ene på 100 meter findes i et rør, der gemmer sig i en jordvold langs med vejen til højre i billedet. Foto: Betty Rasmussen