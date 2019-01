Gensyn med veninde i Kina: Fem-årige Amy fra Nordfyn på filmeventyr

I disse dage filmer femårige Amy Pedersen i et land på den anden side af jorden. Men spotlyset og de lange dage gør intet, når hun igen kan se sin legekammerat.

Bogense/Zhengzhou: En tusind år gammel bjerglandsby, en børnehave fyldt med fremmede stemmer og kinesiske smartsphones, der blitzer. Femårige Amy Pedersen fra Bogense oplever lidt af hvert i disse dage på sit filmeventyr i Kina.

Avisen har tidligere skrevet om hendes optagelser i Danmark i december, hvor hun med sin nye veninde Yué Yué har hovedrollen i en kinesisk film om Danmark. Manuskriptet er skrevet af den højtprofilerede forfatter og professor Meng Xiangming og kommer til at blive at blive vist til mange millioner kinesere og på filmfestivaler verden over.

Og lige nu foregår optagelserne så i Kina, hvor Amy Pedersen er rejst til med sine forældre.

- Hun har gerne villet det hele. Hun synes, det er spændende, og hun klarer det hele så fint, fortæller Nichlas Iversen, som er far til pigen.