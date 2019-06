Gennem røg og mudder for det bedste træk

Traktortræk er Formel 1 for bonderøve, men det er også en stemning og en folkefest, der ikke kan opleves ret mange andre steder.

Særslev: - Fuuullpuuullll, lyder det sammen med en fanfare fra de to overfriske stævnespeakere i højttalerne, mens den sorte dieselrøg gør dag til nat over marken ved Særslev. Man behøver ikke at have gået fire år på landbrugsskole for at synes det er fedt, når flere ton landbrugsredskab lukker meterhøje flammer op af skorstenen og rejser sig på bagben som en rødlakeret Godzilla. Partikelfiltre og klimatosser er der ikke mange af på marken ved Særslev sådan en dag, hvor de de toptunede maskiners Co2-udledning kan få enhver islandsk vulkan til at fremstå som en gennemsuttet e-cigaret. Efter næsten fire timers udsættelse er den beskyttende plastikdug fjernet og der er kommet gang i hjulene. Regnen er reduceret til nogle enkelte spredte dryp og banen er klar. Nu får publikum endelig den action, de er kommet for. Ventetiden er fordrevet med full-pull-burgere med saftig gris og kolde fadøl, så dagen har jo på ingen måder været spildt. Det er Dannebrogs fødselsdag og senere på dagen skal den lokale helt Bjarne Christensen forsvare sin føring i Super standard-cuppen. - Publikum har bare haft en fest og der har ikke været nogen sure miner, fortæller Claus Harboe Christensen, der sammen med et hold af officials og mere end 100 frivillige trækker i de mange tråde bag arrangementet.

Lone (tv) ladede godt og grundigt op til sit bryllup den 29. juni og delte rundhåndet smækkys ud til alle interesserede. Foto: Thomas Gregersen

- Det er første gang vi har været nødt til at udsætte starten på grund af regn, så det kan vi nok ikke klage over når vi har arrangeret traktortræk siden 2010. Og jeg er dybt imponeret af gæsternes tålmodighed og viljestyrke, slår Claus Harboe Christensen fast. Her ude på landet er vi nok bare vant til, at elementernes rasen er en ubekendt faktor, Og det gode ved traktortræk er, at selv i den strideste slagbyge er tanktop, tatovering og gummirøjsere en acceptabel del af dresscoden. Her kan du være dig selv og slappe af. Når man først er gennemblødt, kan det jo ikke blive vådere. Traktortrækket har udviklet sig til en sand folkefest, og arrangementet er bare vokset år for år. - De frivillige kommer selv og spørger, om vi har brug for hjælp og endda sponsorerne ringer og tilbyder støtte uden vi skal opsøge dem. Så kan man ikke ønske sig mere og det er også derfor, at vi selv i et regnvejrsår nok skal komme ud med et økonomisk overskud til klubberne, siger Claus Harboe Christensen. På banen går dampen af en rød Valmet, da den smider turbotrykket til stor morskab for stævnespeakerne, De ligger tydeligvis inde med et nærmest ubegrænset lager af vittigheder om de forskellige traktor-mærker. På det opkørte græstæppe mellem publikum deler Lone kys ud i en lyserød kanindragt. Hun skal giftes den 29. juni, hvis ellers hun nogensinde bliver menneske igen efter den mængde fadøl hendes polterabendgæster efterhånden har hældt på hende. Hvis du aldrig har prøvet at være til traktortræk, så kommer der et mere i Særslev næste år. Det er lørdag i uge 24 ... og det bliver vildt.

Sydvest virkede i perioder som et rigtigt fornuftigt valg, når vejrguderne forsøgte at lægge hindringer i vejen for festen. Foto: Thomas Gregersen

Ventetiden blev fordrevet med hygge med vennerne og stemningen var i top trods udsættelsen. Foto: Thomas Gregersen

Traktortræk i Særslev. Foto: Thomas Gregersen

Traktortræk i Særslev. Foto: Thomas Gregersen

Traktortræk i Særslev. Foto: Thomas Gregersen

Traktortræk i Særslev. Foto: Thomas Gregersen

Traktortræk i Særslev. Foto: Thomas Gregersen

Traktortræk i Særslev. Foto: Thomas Gregersen

Traktortræk i Særslev. Foto: Thomas Gregersen

Traktortræk i Særslev. Foto: Thomas Gregersen

Traktortræk i Særslev. Foto: Thomas Gregersen

Traktortræk i Særslev. Foto: Thomas Gregersen