Genbrugsbutik ramt af tyveri

Nordfyn: Fredag var ikke nogen god dag hos Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Bogense. I tidsrummet klokken 13.30-16.30 blev en kuvert med omsætningen stjålet, fremgår det af døgnrapporten fra Fyns Politi.

Kuverten lå i en skuffe i et bord, som stod på et lille kontor. Kontoret lå lige bagved disken og var ikke afløst. Der var to ansatte på stedet, da tyveriet fandt sted, men ingen af dem havde bemærket noget usædvanligt. Det fremgår ikke hvor mange penge, der blev taget.

I et sommerhus på Ferringvej i Hasmark var der i den første uge af december været indbrud. Tyven eller tyvene kom ind ved at bryde terrassedøren op. De orienterede sig i stuen samt soveværelset og endte med at stjæle fire 7'er stole af Arne Jacobsen med armlæn monteret med sort læder og to puder. (hen)