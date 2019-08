Genanvendelse: Aflever dine deodorantkugler på apoteket

Fremover skal du huske at gemme kuglen fra din roll-on deodorant og tage den med på dit lokale apotek i Bogense, Søndersø eller Otterup.

- Det er tit sådan, at man først vil afprøve forskelligt søvnmedicin på barnet, men det vil forældrene jo gerne undgå, lyder det fra Ulla Clemmensen.

Det vil altså sige dyner, der indeholder et hav af kugler og som vejer et sted imellem fire til otte kilo, afhængigt af størrelsen. Den omsluttende og tryghedsskabende effekt, som dynen har, kan give en bedre og roligere søvn for mange mennesker med fysiske eller psykiske problemer. Eksempelvis vil autister og ADHD-ramte børn som voksne ofte lide af søvnbesvær, og gennem kommunen kan man ansøge om at få bevilget en kugledyne som hjælpemiddel. Men det kan være en lang proces, lyder det fra Ulla Clemmensen:

Nordfyn: Ulla Clemmensen har siden marts samlet kugler ind fra roll-on deodoranter på hele Fyn. Hun har nemlig et barnebarn, der for nyligt har fået en autisme-diagnose, og sådanne børn kan have god gavn af at sove med såkaldte kugledyner.

Gik bare i gang

Derfor besluttede Ulla Clemmensen sig for at indsamle kugler fra roll-on deodoranter, da hun så en tv-udsendelse om nogle, der syer dyner af kuglerne. Hun startede med at opsætte en beholder på apoteket i Ringe, hvor hun kommer fra, og har siden sat beholdere op på det meste af Fyn.

Fra denne uge kan man nu også aflevere deodorantkugler på apotekerne i Bogense, Søndersø og Otterup apotek. Apoteksindehaver i Bogense, Tove Drikkjær har selv et barnebarn, der er diagnosticeret med ADHD, og hun stiller gladeligt apoteket til rådighed for indsamlingen. Og selvom kommunen i barnebarnets tilfælde har bevilget en kugledyne, oplever Tove Drikkjær gennem sit virke som apoteker, at mange børn får ordineret søvnmedicin:

- Der kommer rigtig mange på vores apotek for at afhente søvnmedicin til deres børn, lyder det fra Tove Drikkjær.

Det er også muligt at aflevere kugler i Brugsen i Harndrup. Kuglen kan du få ud ved hjælp af en papegøjetang, og ellers må du også gerne aflevere den tomme roll-on deodorant. Så sørger Ulla Clemmensen for at få kuglen ud.