Gelænderlærkerne gør det legalt at synge med

Østrup: Mandag troppede sangpiger og -drenge op på præstegården i Østrup for at starte en ny sæson med korsang. Gelænderlærkerne hedder koret, der egentlig tæller 20, men som meget gerne må komme op på 25 stykker, lyder det fra korleder Karin Bloch Rochler.

- Det højner gudstjenesten, mere end du aner, og sætter den op på et helt andet niveau, når der står et kor og synger i kirken. Det forstærker lysten til at synge med, fordi man ikke kun kan sidde og høre sig selv, men også får sangen smidt i baghovedet. Det bliver lige pludselig legalt at synge og også synge kraftigere, end man ellers ville gøre.

Keld B. Hansen har mindst fire gange forgæves forsøgt at starte et børne- og ungdomskor op i sit sogn. Et kor gavner nemlig i den grad gudstjenesten, lyder det fra ham. Karin Bloch Rochler, der har ledt Gelænderlærkerne i 25 år, er enig:

Synger ikke for pengene

Derfor oplever korlederen også, at kirkegængere bliver benovede:

- Jeg har oplevet flere gange, at når der pludselig står 25 børn og unge mennesker og synger kraftigt med, så kommer folk hen til mig bagefter og siger til mig, at de har fået en kanon oplevelse. Jeg kan mærke, at folk tænker "wow" og spørger mig "Hvordan har du fået dem til at synge sådan?", lyder det fra Karin Bloch Rochler.

Gelænderlærkerne er for børn fra 2. til 9. klasse, og en af sangerne er 12-årige Emma Møller Skov Andersen, der går i sjette klasse. Hun har sunget i koret i to år og har altid interesseret sig for sang. Derfor ville Emma Møller Skov Andersen også have sunget i koret, selvom hun ikke fik løn for hendes indsats:

- Jeg vidste faktisk slet ikke, at man fik penge for det, da jeg startede. Jeg synes bare, at det er hyggeligt at synge i koret og så lærer man faktisk rigtig meget. Både om sang og også om salmerne. Vi snakker for eksempel om, hvad der står i salmerne og hvad de betyder.

Gelænderlærkerne kommer til at bidrage til gudstjenesterne ti gange om året og vil derudover også afholde to årlige koncerter.