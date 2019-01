Ganske gratis: Nye tider for nordfynske kirkegårde

Nu er det gratis for medlemmer af folkekirken at blive begravet i Bogense Provsti.

Nordfyn: Er du medlem af Folkekirken, så er det fra 1. januar blevet gratis at blive begravet på de 30 kirkegårde under Bogense Provsti. - Vi tog spørgsmålet op på provstiets budgetsamråd og synes faktisk, det er en rimelig beslutning, at medlemmerne får noget for deres kirkeskatte-kroner, siger den nordfynske provst Keld Balmer Hansen. Det har i flere år været gratis at erhverve en gravplads, mens prisen på det, man kalder gravkastning ved en kistebegravelse, har ligget på 9450 kroner og en urnebegravelse på 1503 kroner. På Nordfyn har man hidtil givet rabat på en stor del af udgiften, og den rabat er nu hævet til at dække hele beløbet. - Kirkegårdsdrift har aldrig måttet være en overskudsforretning for kirkerne, men vi syntes faktisk, at det ville være ret og rimeligt at fjerne betalingen for medlemmer af folkekirken, siger Keld Balmer Hansen. Kravet er, at man er medlem af folkekirken på dødstidspunktet.

Udgift for provstiet Keld Balmer Hansen anslår, at de gratis begravelser i fremtiden vil koste provstiet omkring 400.000 kroner om året. - Udgiften er ikke finansieret med besparelser andre steder, men vil indgå i provstiets samlede budget på godt 40 millioner, fortæller han. Virkeligheden på kirkegårdene er, at færre og færre vælger de traditionelle begravelser i kiste eller urne, og i stedet ønsker enten at få deres aske spredt i naturen eller at ligge i ukendt jord. Sådan har udviklingen været i de senere år, og den kan også mærkes på Nordfyn, hvor antallet af ubenyttede gravsteder stiger. - Derfor er vi gået ind i et udviklingssamarbejde med en konsulent, der skal komme med forslag til en fremtidig rolle for vores 30 kirkegårde, fortæller den nordfynske provst Keld Balmer Hansen.

Mere natur Målet er at skabe parklignende områder og et sted, der indbyder til ophold ud over blot at besøge en grav. - Det kan være flere bænke og mere natur og biodiversitet. Det kan være sommerfuglebuske eller andet, der kan skabe en oplevelse, mener Keld Balmer Hansen. Ved Gerskov Kirke er der i efteråret blevet lagt frø til en række forskellige træer og buske, hvor man vil lave en lille skov. I Østrup ejer kirken 11 hektar jord, der i dag er forpagtet af en landmand. Her er planen også at rejse en skov, når forpagtningen ophører om fire år. - Vi har en konsulent på skovprojektet fra patriotisk selskab, der lige nu arbejder med to typer skov. Kirken er jo jordejer, og den jord, synes vi, både skal komme de lokale borgere og naturen til gode, siger Keld Balmer Hansen.