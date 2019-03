Galleri: Otterup Gymnasternes store weekend

Otterup: Lørdag over middag blev takterne til en stor gymnastikweekend i Otterup Idrætscenter slået an, da 12 ud af Otterup Gymnasternes 18 hold marcherede ind foran et talstærkt publikum.

-Det er foreningsgymnastik, når det er bedst, lød det da også i velkomsttalen fra Otterup Gymnasternes formand, Pia Holm.

Otterup Gymnasterne har nu noget over 500 medlemmer, og de nyder godt af de fine nye faciliteter i Otterup Idrætscenter. Stort moderne springcenter og nu også egne klublokaler har givet et plus på op mod 150 ekstra medlemmer.

-Og næste år kan vi have alle vore hold her i Otterup idrætscenter, oplyste Pia Holm, inden det gik løs på gulvet.

Her blev der i den grad leveret. Rytmeserier til tidens musik, imponerende springserier og charmerende små børn, for hvem bedsteforældrene på tilskuerpladserne kunne være nok så interessante. Men fuld af livsglæde - det var det.

Søndag går det så løs igen i Otterup idrætscenter. Her er det en stor DGI forårsopvisning med op mod 1.700 gymnaster på 36 spændende hold, der vil vise deres kunnen. Her er foreningshold fra ikke mindst Nordfyn foruden efterskoler og DGI Landsdelshold på gulvet.