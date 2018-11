Gallapremiere på Haabet: Byen uden biograf tiltrak filmfolket

Det var tid at påskønne alles indsat. Uanset om det så var skuespillere, statister eller de mange mindre synlige, men ligeså afgørende skikkelser, herunder de fynske kommuner, i at løfte serien, som i stort omfang er optaget rundt på øen.

- Det er flot og dejligt at slutte den fynske filmår under de her forhold, sagde Bo Damgaard og glædede sig over, at gallapremieren også var en måde at sige tak til alle implicerede. Payback time kaldte han det.

Faktisk havde Bo Damgaard, indtil nytår direktør for FilmFyn, umiddelbart vanskeligt ved at pege på en større fynsk biograf med udsigt til de 400 stole, som var opsat i Støberiet med front mod den til lejligheden opsatte storskærm.

Første gang.

For Finn Gramvad, ejer af Støberiet, var gallapremieren en bekræftelse på, at sådanne arrangementer rummer og magter og Støberiet også at afholde.

Der var lys i den tilstødende Aeromøllen, og for enden af den røde løber var der obligatorisk fotografering i bedste premierestil. Længere fremme blev gæsterne serviceret med veltempereret gløgg og æbleskriver. Kulminationen var, da de to første afsnit af serien senere blev vist.

- Vi har prøvet at gøre det festligt, og det var dejligt at høre, hvordan gæsterne kom og udbrød "sikken en flot velkomst", sagde Finn Gramvad, der tidligere har stået for to premierer i Boxen ved H.C. Andersen Golf.