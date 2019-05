Gæster roser arrangør: - Sådan en festival holder liv i Skamby

Fredag aften blev Skamby Musikfestival afholdt for første gang. De gæster, avisen talte med, havde kun ros til overs for arrangementet.

Skamby: Skamby Boldklubs boldbaner var fredag aften omdannet til en stor festivalplads med musikscene, øltelt, madboder, toiletvogne og p-plads.

Skamby Musikfestival blev afviklet for første gang, og målt på reaktionerne fra de gæster, avisen talte med, så gør det bestemt ikke noget, hvis dette festlige arrangement udvikler sig til en fast tradition.

Niels Mogensen fra Bederslev deltog i Skamby Musikfestival med sin kone, og ifølge Niels Mogensen kan festivalen være med til at sikre, at Skamby ikke dør fuldstændig.

- Sådan en festival holder liv i Skamby. For mange år siden var der masser af aktivitet i byen med mange butikker, en brugs, en kro og en skole, men desværre er alt lukket, så derfor synes jeg, at det er et rigtig flot, at Skamby Boldklub lægger et så stort et stykke arbejde i at få en musikfestival op at stå. Det vil være en begivenhed, folk i lokalsamfundet ser frem til hvert år, siger Niels Mogensen.

- Byfesten i Krogsbølle, byfesten i Hårslev og Otterup By Night blev også afviklet fredag aften ligesom Skamby Musikfestival, og derfor håber jeg for arrangøren, at det kan gå i nul det første år.